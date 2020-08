Жена Зинченко опубликовала фото с регистрации брака

View this post on Instagram

12 березня. Лондон. Посольство Украі?ни у Сполученому Королівстві Великоі? Британіі? та Північноі? Ірландіі?. Ніколи не могла подумати, що саме там вии?ду заміж ?????? Друзі, ось ви і дізнались першии? секрет з нашого особистого життя. Всім дякую за ваші позитивні відгуки і коментарі, мені дуже приємно! ? Далі обіцяю чимало цікавого та ексклюзивного контенту? Що стосується першого конкурсу з розіграшем футболок, переможців оголошу завтра. Слідкуи?те за моі?ми сторіс) всім добраніч ?