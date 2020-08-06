Жена Зинченко опубликовала фото с регистрации брака

Супруга защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада опубликовала фотографию из посольства Украины в Великобритании, в котором проходила их регистрация брака.

Фото: инстаграм Зинченко

Свадьба прошла 12 марта.Напомним, игрок сделал предложение украинской телеведущей в октябре 2019 года на стадионе "Олимпийский" в Киеве.В минувшем сезоне Зинченко провел 19 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.