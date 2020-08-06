Жена Зинченко опубликовала фото с регистрации брака

Напомним, игрок сделал предложение украинской телеведущей в октябре 2019 года на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
В минувшем сезоне Зинченко провел 19 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.
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