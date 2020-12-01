Терри и Руни - главные претенденты на пост тренера "Дерби Каунти"

Бывшие футболисты сборной Англии Джон Терри и Уэйн Руни являются основными претендентами на пост главного тренера "Дерби Каунти".

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

По информации источника, Терри считает этот вариант отличным для старта самостоятельной карьеры. На данный момент он занимает пост помощника Дина Смита в "Астон Вилле".



Напомним, что Руни выступает за "Дерби" с 2020 года в качестве играющего тренера. После отставки Филлипа Коку бывший игрок "МЮ" был назначен исполняющим обязанности главного тренера.



Источник: Sky Sports