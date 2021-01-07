"Тоттенхэм" и "Байер" интересуются игроком "Сампдории" Дамсгаардом

Вингер "Сампдории" Миккел Дамсгаард попал в сферу интересов "Тоттенхэма" и "Байера".

Фото: Getty Images

20-летний Дамсгаард перешел в "Сампдорию" из "Нордшелланда" в сентябре прошлого года за 6,5 млн евро.



В текущем сезоне датчанин провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.



Источник: журналист Николо Скира.