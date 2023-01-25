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Нигматуллин – о переходе Хайкина в "Бристоль Сити": я знаю, что у него были варианты получше, но не получилось

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Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал переход Никиты Хайкина в "Бристоль Сити".
Фото: Getty Images
– Я знаю, что у него были варианты получше, но не получилось. В любом случае, переход в чемпионат Англии, хоть и в Чемпионшип, точно уровнем выше, чем чемпионат Норвегии, при всем уважении. Англия – это мегафутбол, есть шанс себя проявить и заслужить повышение. Можно его поздравить с таким переходом, – цитирует Нигматуллина Metaratings.

Российский голкипер Никита Хайкин, сегодня официально перешедший в английский "Бристоль Сити", на протяжении нескольких последних сезонов представлял норвежский "Буде/Глимт" – с марта 2019 года по январь 2023 года. В общей сумме Хайкин отыграл за этот норвежский клуб 121 матч, пропустил 130 мячей, провел 42 матча без пропущенных голов.

Никита Хайкин в составе "Буде/Глимт" участвовал в еврокубковых турнирах. В частности, в текущем сезоне, его бывший клуб играл в одной группе Лиги Европы УЕФА с голландским ПСВ и английским "Арсеналом". "Буде/Глимт" занял третье место в своей группе, уступив по набранным очкам ПСВ и "Арсеналу", но превзойдя швейцарский "Цюрих".


Нигматуллин Хайкин Бристоль
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