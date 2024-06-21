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Линекер - об игре сборной Англии на Евро: забить гол и держаться за него… Их не обучают играть иначе?

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер дал характеристику игре национальной команды на чемпионате Европы-2024.
Фото: Getty Images
"Можно придумывать разные слова и ругательства, если хотите, но это было []… Мы видели это и на других турнирах. Англия начинает хорошо, затем забивает гол, и всё меняется, и это почти как тактика: забить гол и держаться за него… Их не обучают играть иначе?" - сказал Линекер.

Англичане играют в группе С вместе с командами Дании, Словении и Сербии. Подопечные Гарета Саутгейта стартовали с победы над сербами (1:0), второй матч на групповом этапе сборная "Трёх львов" сыграла вничью с датчанами (1:1). Британская пресса обрушилась с критикой на главного тренера и команду, британская пиццерия опубликовала пост в своих соцсетях, в котором высмеяла Гарета Саутгейта.

В последней игре в группе Англия сыграет со Словенией, на данный момент у англичан четыре очка, и они занимают первое место. На второй и третьей позиции расположились Дания и Словения, которые набрали по два очка. Замыкает квартет национальная команда Сербии с одним очком в активе.

Напомним, на прошлом чемпионате Европы 2020 года сборная Англия дошла до финала, где проиграла итальянцам в серии пенальти.

Гари Линекер Чемпионат Европы Евро-2024 Сборная Англии
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