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Канчельскис: сборная Англии может дойти до финала, показывая ужасную игру

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил перспективы сборной Англии на чемпионате Европы.
Фото: Getty Images
"Англии очень повезло с сеткой. Серьезных соперников на их пути нет. Италия в теории может навязать борьбу, но это не Германия или Испания — сейчас итальянцы не показывают свой лучший футбол. Так что путь в финал англичанам открыт. Сборная Англии может дойти до финала, показывая ужасную игру. А в финале может произойти все что угодно", - сказал Канчельскис.

Национальная команда Англии заняла первое место в группе С, забив только два гола. Англичане набрали четыре очка, одержав победу в первой игре с сербами (1:0) и дважды сыграв ничью со Словенией (0:0) и Данией (1:1). В 1/8 финала Евро англичане встретятся со сборной Словакией, матч состоится 30 июня. В случае победы подопечные Гарета Саутгейта сыграют с победителем пары Италия - Швейцария. Финал турнира пройдет 14 июля в Берлине.

Источник: "РБ Спорт"

Андрей Канчельскис Сборная Англии Чемпионат Европы Евро-2024
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