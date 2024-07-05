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Мостовой: смотрел на слезы Роналду - и сам чуть не расплакался

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слёзы 39-летнего нападающего команды Португалии Криштиану Роналду во время матча 1/8 финала Евро с Словенией.
Фото: Getty Images
"Я смотрел на слезы Роналду - и сам чуть не расплакался. Это здорово, что человек сохранил после такой карьеры способность плакать. Говорит о чистоте души", - сказал Мостовой.

В 1/8 финала чемпионата Европы встречались сборные Португалии и Словении, основное время завершилось нулевой ничьей. В первом дополнительном тайме португальцы заработали пенальти, но с ударом Роналду справился словенский голкипер Ян Облак. В перерыве между экстра-таймами португальский лидер расплакался. В итоге победитель определился в серии послематчевых пенальти. На этот раз Роналду был точен, а португальский вратарь Диогу Кошта впервые в истории чемпионатов Европы взял три удара подряд и не пропустил ни одного.

В четвертьфинале сборная Португалии сыграет с командой Франции, встреча состоится сегодня, 5 июля, начало матча - в 22:00 по московскому времени.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Криштиану Роналду Сборная Португалии Чемпионат Европы Евро-2024 Александр Мостовой
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