Сборная России объявила стартовый состав на матч с Сан-Марино
Сборная России объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино.
Россия: Гильерме - Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов - Оздоев, Зобнин - Головин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук - Дзюба.
Запасные: Лунев, Шунин, Нойштедтер, С. Петров, Беляев, Баринов, Смолов, Чалов, Мирзов, Ионов, Ахметов, Чернов.
Сан-Марино: Э. Бенедеттини, Палацци, Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Ман. Баттистини, Грандони, Чеволи, Д. Ринальди, Голинуччи, Э. Голинуччи.
Запасные: М. Дзаволи, С. Бенедеттини, Чезарини, Мик. Баттистини, Лунадеи, Нанни, Анджелини, Бролли, Бернарди, Л. Ченсони, Този, Томассини.
Россия: Гильерме - Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов - Оздоев, Зобнин - Головин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук - Дзюба.
Запасные: Лунев, Шунин, Нойштедтер, С. Петров, Беляев, Баринов, Смолов, Чалов, Мирзов, Ионов, Ахметов, Чернов.
Сан-Марино: Э. Бенедеттини, Палацци, Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Ман. Баттистини, Грандони, Чеволи, Д. Ринальди, Голинуччи, Э. Голинуччи.
Запасные: М. Дзаволи, С. Бенедеттини, Чезарини, Мик. Баттистини, Лунадеи, Нанни, Анджелини, Бролли, Бернарди, Л. Ченсони, Този, Томассини.