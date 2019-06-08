Сборная России - о выбежавшем болельщике: жаль, что не все уважают футбол

Дорогие болельщики!

Большое спасибо вам за атмосферу, которая была сегодня в Саранске. Мы ценим вашу поддержку и играем за вас.

Но нам очень жаль, что не все уважают футбол. Давайте вместе создавать праздник! #ненашипарни pic.twitter.com/23dVY3SnOR