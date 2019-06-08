Сборная России - о выбежавшем болельщике: жаль, что не все уважают футбол

Сборная России в твиттере прокомментировал появление на поле "Мордовии Арены" выбежавшего с трибун болельщика в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (9:0).

Инцидент произошел во втором тайме, на газон "Мордовии Арены" выбежал фанат, который вскоре был остановлен стюардами и уведен с поля.

"Дорогие болельщики! Большое спасибо вам за атмосферу, которая была сегодня в Саранске. Мы ценим вашу поддержку и играем за вас. Но нам очень жаль, что не все уважают футбол. Давайте вместе создавать праздник!" - говорится в сообщении.

Теги: Сборная России Сборная Сан-Марино
Сегодня, 05:52
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