Сборная России - о выбежавшем болельщике: жаль, что не все уважают футбол
Сборная России в твиттере прокомментировал появление на поле "Мордовии Арены" выбежавшего с трибун болельщика в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (9:0).
Инцидент произошел во втором тайме, на газон "Мордовии Арены" выбежал фанат, который вскоре был остановлен стюардами и уведен с поля.
"Дорогие болельщики! Большое спасибо вам за атмосферу, которая была сегодня в Саранске. Мы ценим вашу поддержку и играем за вас. Но нам очень жаль, что не все уважают футбол. Давайте вместе создавать праздник!" - говорится в сообщении.
Инцидент произошел во втором тайме, на газон "Мордовии Арены" выбежал фанат, который вскоре был остановлен стюардами и уведен с поля.
"Дорогие болельщики! Большое спасибо вам за атмосферу, которая была сегодня в Саранске. Мы ценим вашу поддержку и играем за вас. Но нам очень жаль, что не все уважают футбол. Давайте вместе создавать праздник!" - говорится в сообщении.
Дорогие болельщики!— Сборная России (@TeamRussia) June 8, 2019
Большое спасибо вам за атмосферу, которая была сегодня в Саранске. Мы ценим вашу поддержку и играем за вас.
Но нам очень жаль, что не все уважают футбол. Давайте вместе создавать праздник! #ненашипарни pic.twitter.com/23dVY3SnOR