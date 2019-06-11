Марек Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии

Полузащитник Марек Гамшик, сделав дубль в отборочном матче Евро-2020 с командой Азербайджана (5:1), стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии.

31-летний футболист отличился на 30-й и 57-й минутах встречи в Баку. Теперь в активе Гамшика 24 гола — на один больше, чем у предыдущего рекордсмена Роберта Виттека. Гамшик дебютировал в сборной Словакии в феврале 2007 года и с тех провел на международном уровне 114 матчей. Он рекордсмен сборной по количеству матчей.

Sport24
Теги: Гамшик Сборная Словакии
Вчера, 22:27
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