Марек Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии

Полузащитник Марек Гамшик, сделав дубль в отборочном матче Евро-2020 с командой Азербайджана (5:1), стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии.31-летний футболист отличился на 30-й и 57-й минутах встречи в Баку. Теперь в активе Гамшика 24 гола — на один больше, чем у предыдущего рекордсмена Роберта Виттека. Гамшик дебютировал в сборной Словакии в феврале 2007 года и с тех провел на международном уровне 114 матчей. Он рекордсмен сборной по количеству матчей.