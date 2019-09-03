Сослан Джанаев — о возвращении в сборную России: состав немножко изменился, а атмосфера всё такая же отличная
Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев поделился впечатлениями от возвращения в сборную России.
Фото: РИА Новости
"По сравнению с тем разом, когда я был в сборной последний раз, немножко изменился состав, а атмосфера всё такая же отличная, готовимся в штатном режиме. Сегодня у нас будет теория, по каждому игроку уже что-то посмотреть успели. Шотландия действует в силовой манере, играют с большим количеством передач с фланга, на это нужно обратить внимание", — передаёт слова Джанаева "Чемпионат".
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