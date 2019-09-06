Матч Россия — Казахстан рассудит черногорец Дабанович

УЕФА огласил имена арбитров, которые будут работать на матче отборочного раунда чемпионата Европы — 2020 Россия — Казахстан.

фото: Xsport.ua

Главным судьей будет черногорец Никола Дабанович. Помогать ему будут соотечественники Милован Джукич и Йовица Татар. Четвёртый рефери — Милован Милачич.Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.