Андрей Канчельскис: такую Шотландию я давно не видел. Раньше была боевитая команда с личностями

Бывший полузащитник "Глазго Рейнджерс" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу команды Станислава Черчесова над Шотландией (2:1) в выездном матче квалификации Евро-2020.

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