"Такую Шотландию я давно не видел. Раньше была боевитая команда с личностями, а сейчас смотришь: есть только левый защитник Робертсон, но он не созидатель. Больше некого выделить. Сегодня все по делу. Сборная России заслуженно победила. Поздравляю! Молодцы! Теперь можно пробовать новых футболистов в составе, играть в свое удовольствие и радовать болельщиков.
Шотландцы очень беззубо играли. Нападающий, 9-й номер, Оливер Макберни, по-моему, перепутал виды спорта. Ему надо было ехать в Эдинбург, где в это время сборная Шотландии играла в регби. Я не знаю, как он попал в футбол. Еще и в сборную Шотландии. Наши ребята более мастеровитые. Надо было третий забивать, чтобы потом не было никаких проблем. При счете 2:1 шотландцы создали один момент во втором тайме. Было бы обидно, если бы они сравняли счет", — цитирует Канчельскиса "Спорт день за днем".
Андрей Канчельскис: такую Шотландию я давно не видел. Раньше была боевитая команда с личностями
Бывший полузащитник "Глазго Рейнджерс" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу команды Станислава Черчесова над Шотландией (2:1) в выездном матче квалификации Евро-2020.
Фото: roulbet
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