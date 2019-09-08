Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в воскресенье поделился ожиданиями от встречи с командой Казахстана в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020. 6 сентября Россия обыграла Шотландию (2:1), Казахстан сыграл вничью с Кипром (1:1).
"У нас работа, которую мы делаем. У нас сейчас была игра с Шотландией, у Казахстана — с Кипром. Они хорошо сыграли. Есть игра, к которой надо правильно подойти со всех точек зрения. Надо настраиваться на матч отборочного цикла. Не больше и не меньше.
Мы получили цифры по беговой работе с последнего матча. Они сопоставимы с матчами с Бельгией и Казахстаном, но не сопоставимы с чемпионатом мира. Сейчас у нас второй матч. На какие-то вещи мы обращаем внимание. Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая.
Кому-то это кажется мелочью, но на подготовку к Шотландии у нас был лишний день, если сравнивать с подготовкой к Бельгии. 24 часа часто решают. Мы уже понимаем, как работать. По Жиркову и Дзюбе — я смотрел игры с "Уфой" на синтетике и со "Спартаком", где было большое песчаное поле. Но они правильно подошли к игре с Шотландией и были достаточно свежи.
У нас есть посещение игроков до 10 вечера. Сегодня общения будет чуть меньше, потому что завтра игра. А так не запрещаем игрокам видеться с близкими", - цитирует Черчесова Sport24.
Станислав Черчесов: постараемся, чтобы с Казахстаном у нас была свежая и бегущая команда
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