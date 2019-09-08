» » Станислав Черчесов: постараемся, чтобы с Казахстаном у нас была свежая и бегущая команда

Станислав Черчесов: постараемся, чтобы с Казахстаном у нас была свежая и бегущая команда

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в воскресенье поделился ожиданиями от встречи с командой Казахстана в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020. 6 сентября Россия обыграла Шотландию (2:1), Казахстан сыграл вничью с Кипром (1:1).

"У нас работа, которую мы делаем. У нас сейчас была игра с Шотландией, у Казахстана — с Кипром. Они хорошо сыграли. Есть игра, к которой надо правильно подойти со всех точек зрения. Надо настраиваться на матч отборочного цикла. Не больше и не меньше.

Мы получили цифры по беговой работе с последнего матча. Они сопоставимы с матчами с Бельгией и Казахстаном, но не сопоставимы с чемпионатом мира. Сейчас у нас второй матч. На какие-то вещи мы обращаем внимание. Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая.

Кому-то это кажется мелочью, но на подготовку к Шотландии у нас был лишний день, если сравнивать с подготовкой к Бельгии. 24 часа часто решают. Мы уже понимаем, как работать. По Жиркову и Дзюбе — я смотрел игры с "Уфой" на синтетике и со "Спартаком", где было большое песчаное поле. Но они правильно подошли к игре с Шотландией и были достаточно свежи.

У нас есть посещение игроков до 10 вечера. Сегодня общения будет чуть меньше, потому что завтра игра. А так не запрещаем игрокам видеться с близкими", - цитирует Черчесова Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Черчесов Сборная Казахстана Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Зенит" в товарищеском матче выиграл у "Сочи"
Станислав Черчесов: Гилерме провел матч с Шотландией на топ-уровне
Маринато Гилерме: Казахстан - не очень удобный соперник для меня
Филип Фоден: у Гвардиолы свое мнение, у меня свое
Маринато Гилерме: в инстаграме меня и поддерживают, и пишут плохие слова
Станислав Черчесов: не хотел бы никого выделять в сборной Казахстана
Станислав Черчесов: постараемся, чтобы с Казахстаном у нас была свежая и бегущая команда
Игрок "Пармы" Дармиан назвал причину своего ухода из "Манчестер Юнайтед"
Дмитрий Тарасов: был уверен после 2-го раунда, что Хабиб рано или поздно задушит Порье 4
Пике не чувствует беспокойства в связи с возможным уходом Месси из "Барселоны"
Рахим Стерлинг: сейчас 2019 год, а мы продолжаем говорить о расизме
"Анжи" обратился к Это'О: спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан! 1
Сборная России тренируется в полном составе в преддверии матча с Казахстаном
"Ювентус" хочет бесплатно подписать де Хеа в летнее трансферное окно
Дринкуотера избили возле ночного клуба за приставания к чужой девушке 3
Гарри Кейн: в перерыве сказали, что нужно выйти и быстро забить. Именно это и сделали
Юрий Семин: матч с юрмальским "Спартаком" стал тренировкой с повышенной нагрузкой
Эндрю Робертсон: Россия – очень хорошая команда, поэтому у неё хорошие результаты
Иван Игнатьев: предложения по мне в "Краснодаре", наверное, есть, но я с клубами не общался 9
Людовик Жюли вернулся в "Монако"
Тотти верит в успех Мхитаряна в "Роме"
Неманья Матич: мы забили два мяча, но Португалия убила игру четвёртым голом
Юмтити не сыграл с Албанией из-за травмы, полученной на тренировке
Позор Бонуччи, соседские успехи, перепутанный гимн. Самое интересное за тур квалификации Евро 2
Англия вышла на 2-е место по длине победной серии в отборочных турнирах чемпионатов Европы 1
Главный тренер "Луча": рад победе. Но в игре нужно прибавлять
Наставник "Мордовии": во втором тайме пенальти подкосил команду
Юрий Газзаев: моменты у нас были
Президент "Барселоны": Месси не просил меня подписывать Неймара
Главный тренер сборной Португалии Сантуш удивлен игрой сборной Сербии
Все новости