Президент РФС: сборная России поступательно движется к Евро-2020
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном (1:0) в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Фото: btvn.ru
«Вчера была непростая игра. Было непросто эмоционально восстановиться после Глазго. Не все получалось в начале, но потом команда проявила свои лучшие качества и забила гол. Могу сказать, что мы поступательно движемся к чемпионату Европы 2020», — передаёт слова Дюкова Sport24.
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