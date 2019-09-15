Владимир Быстров: согласен с Черчесовым, что Чалова и Соболева еще рано вызывать
Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о нападающих Федоре Чалове и Александре Соболеве, которых не вызывают в сборную России.
Фото: "Спорт-экспресс"
"Согласен ли с позицией главного тренера сборной Станислава Черчесова, что Федора Чалова и Александра Соболева еще рано вызывать? Абсолютно согласен, тем более команда дает результат. Все должно быть постепенно. Если ты понимаешь, что у тебя этот игрок просто не будет играть, а на его позиции есть хороший футболист, то какой смысл его вызывать. Конечно, надо привлекать молодых, но постепенно и в нужный момент. Главное, этот момент не упустить", — цитируют "Известия" Быстрова.
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