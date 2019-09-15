Владимир Быстров: согласен с Черчесовым, что Чалова и Соболева еще рано вызывать

Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о нападающих Федоре Чалове и Александре Соболеве, которых не вызывают в сборную России.

Фото: "Спорт-экспресс"