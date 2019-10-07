- Как психологически чувствуешь себя сейчас после поражений "Спартака"?
- Психологически нормально, я сейчас в сборной. У нас важная цель: нужно выигрывать следующий матч. Мысли только об игре. Вернусь в клуб, и будут мысли о клубе. А сейчас полностью сосредоточен на сборной.
- В "Лужниках" будет особенно сыграть?
- Конечно, там еще не играл. Если выпустят, будет большая честь сыграть на таком стадионе.
- Матч Россия - Испания где смотрели?
- В Ингушетии, на родине.
- Тебя отвлекают новости о "Спартаке"? Стало известно, что Тедеско завершил переговоры с клубом.
- Еще раз говорю, сосредоточен на сборной. О "Спартаке" на данный момент не думаю. Да, есть проблемы, но если об этом думать, то не все будет хорошо в сборной. А у нас, как говорится, достаточно историческая игра будет.
- Новичкам опыт какой-то передаешь?
- Какой опыт? Я второй раз в сборной (смеется), - передает слова Бакаева корреспондент Rusfootball.info.
Зелимхан Бакаев: сосредоточен только на сборной, о "Спартаке" пока не думаю
Полузащитник "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев ответил на вопросы журналистов.
Фото: ТАСС
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