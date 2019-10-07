Зелимхан Бакаев: сосредоточен только на сборной, о "Спартаке" пока не думаю

Полузащитник "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев ответил на вопросы журналистов.

Фото: ТАСС

- Как психологически чувствуешь себя сейчас после поражений "Спартака"?



- Психологически нормально, я сейчас в сборной. У нас важная цель: нужно выигрывать следующий матч. Мысли только об игре. Вернусь в клуб, и будут мысли о клубе. А сейчас полностью сосредоточен на сборной.



- В "Лужниках" будет особенно сыграть?



- Конечно, там еще не играл. Если выпустят, будет большая честь сыграть на таком стадионе.



- Матч Россия - Испания где смотрели?



- В Ингушетии, на родине.



- Тебя отвлекают новости о "Спартаке"? Стало известно, что Тедеско завершил переговоры с клубом.



- Еще раз говорю, сосредоточен на сборной. О "Спартаке" на данный момент не думаю. Да, есть проблемы, но если об этом думать, то не все будет хорошо в сборной. А у нас, как говорится, достаточно историческая игра будет.



- Новичкам опыт какой-то передаешь?



- Какой опыт? Я второй раз в сборной (смеется), - передает слова Бакаева корреспондент Rusfootball.info.