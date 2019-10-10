Президент РФС Александр Дюков сделал свой прогноз на матч квалификации чемпионата Европы-2020 против Шотландии.
"Матч с Шотландией? Футбол — дело неблагодарное. Но наши игроки все эти дни готовились с полной самоотдачи. Поэтому уверен, что недонастроя на шотландцев не будет. Мы ждём только победу", — передает слова Дюкова Sport24.
Россия сейчас занимает второе место в группе отбора на Евро-2020 с 15 очками после 6 игр. Шотландцы идут на 5-м месте с 6 очками. Матч Россия — Шотландия пройдет на стадионе "Лужники" сегодня, 10 октября. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Дюков: у сборной России не будет недонастроя на шотландцев
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