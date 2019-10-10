Черчесов - журналисту: вас случайно не Остап зовут? Потому что Остапа иногда несет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предложение представителя СМИ о том, чтобы команда добиралась на матч с Шотландией на канатной дороге.



— Помимо результата сборная становится ближе к болельщикам. Сегодня фанаты могли добраться на футбол по канатной дороге. Сборная не хотела бы так приехать на игру?



— Вас случайно не Остап зовут? Потому что Остапа иногда несет. Вас сегодня понесло. Идея неплохая, но не для нас.



— В Нижнем Новгороде проходит форум, на котором Владимир Путин предложил российским клубам перестать мериться кошельками, а создать прослойку, в которую корпорации вкладывали бы деньги и равномерно распределяли по клубам. Как вам такой "колхоз", как сказал президент?



— Так как работу журналиста я хорошо знаю, могу сделать для себя выводы, если сам услышу первоисточник. Я там не был, не слышал. Не буду отвечать, так как вы могли что-то не так услышать.