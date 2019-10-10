Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией Председатель Правительства Российской Федерации и бывший президент страны Дмитрий Медведев поздравил национальную команду с победой в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией. "Россия — Шотландия 4:0. Молодцы!" — написал Медведев в твиттере.Россия — Шотландия 4:0Молодцы!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) October 10, 2019 Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 03:25 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Медведев Сборная России Сборная Шотландии Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5