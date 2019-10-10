Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией

Россия — Шотландия 4:0

Молодцы! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) October 10, 2019

Председатель Правительства Российской Федерации и бывший президент страны Дмитрий Медведев поздравил национальную команду с победой в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией."Россия — Шотландия 4:0. Молодцы!" — написал Медведев в твиттере.