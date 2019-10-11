Сборная России проводит мощный отрезок. Команда Станислава Черчесова выиграла шесть матчей подряд с общим счетом 21:1.
В четверг, 10 октября, российские футболисты разгромили на своем поле шотландцев со счетом 4:0.
В победную серию сборной России вошли следующие игры: Казахстан — Россия — 0:4, Россия — Сан-Марино — 9:0, Россия — Кипр — 1:0, Шотландия — Россия — 1:2, Россия — Казахстан — 1:0, Россия — Шотландия — 4:0.
Сборная России выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 21:1
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