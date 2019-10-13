Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал досрочный выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
"Нужно в первую очередь поздравить наших футболистов, они молодцы, выполнили задачу по выходу на Евро-2020. Но здесь нужно правильно оценивать нашу отборочную группу, потому что она оказалась неконкурентоспособной. Я имею в виду остальные сборные в нашей группе, нам повезло со жребием. Если мы возьмем остальные группы, посмотрите, как там бьются другие сборные. Те же сборные Дании и Швейцарии, какие у них между собой игры и какая конкуренция у них. Так же можно сказать и про любую группу, где ничего не ясно. У нас же за четыре тура было уже все ясно. Сейчас только остается в нашей группе понять, кто займет предпоследнее место, и все. У нас осталась сборная Сан-Марино, которую все обыграют.
Дифирамбы в адрес тренерского штаба Черчесова? В первую очередь мы сейчас должны поздравить нашу национальную сборную России, но нужно с осторожностью относиться к дифирамбам к нашей сборной. Нужно посмотреть, как наша сборная выступит на Евро-2020, огромнейшее значение имеет жребий, который в отборочном раунде для нас был очень благосклонен. То, что ребята заслужили, это без всякого сомнения, но надо смотреть с кем мы играли. На Евро-2020 будут немного другие сборные, которые более или менее будут конкурентоспособны, поэтому нужно готовиться к тем командам, которые тоже отберутся на Евро. Но то, что мы попали на Евро-2020, имеет большое значение для нашего футбола. Я поздравляю нашу сборную и наших болельщиков", - цитирует Бородюка Sport24.
Бородюк: нужно с осторожностью относиться к дифирамбам в адрес нашей сборной
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