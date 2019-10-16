29 854 детей в сопровождении взрослых посетили матч Румыния — Норвегия. Это новый европейский рекорд

29?854 детей в сопровождении взрослых посетили матч Румыния — Норвегия в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года, установив тем самым новый европейский рекорд.Сборная Румынии по решению УЕФА должна была провести матч против Норвегии при пустых трибунах из-за беспорядков на предыдущих играх с Испанией (1:2) и Мальтой (1:0). Тогда болельщики скандировали ксенофобские кричалки, кидали петарды, а некоторые фанаты даже выбежали на поле.Несмотря на это в УЕФА решили пойти на встречу румынской Федерации футбола и разрешили доступ на стадион детям до 14 лет из различных футбольных школ, а также детям дошкольного возраста. Каждая группа из 10 человек проходила на стадион в сопровождении одного взрослого. Матч Румыния — Норвегия завершился вничью (1:1).Ранее рекорд был установлен на матче Лиги Европы между белградским "Партизаном" и "АЗ Алкмар". Тогда игру посетили 22 тыс. детей до 14 лет в сопровождении взрослых.