Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин высказался на тему отсутствия фанатской поддержки на матчах сборной России.
В 2016 году после массовых стычек фанатов сборных России и Англии на чемпионате Европы во Франции, Российский футбольный союз (РФС) исключил ВОБ из членства в организации. С того момента организация не действует, а РФС организовывает поддержку национальной команды собственными силами.
«Один знакомый недавно прислал мне смс: «Надо попросить букмекеров, чтобы сделали ставку, будет ли после очередного матча сборной в «твиттере» Шпрыгина написано о том, что поддержка плохая». Но это не я придумал, в соцсетях после игр команды некоторые журналисты постоянно вспоминают ВОБ, говорят, что фанатов нет, Черчесов заводит публику своими жестами.
С одной стороны, чемпионат мира дал толчок, сборная снова в топе, всенародно любимая, показывает стопроцентный результат после одного поражения от Бельгии, много забивает и мало пропускает. И решение РФС играть в разных городах правильное, потому что Москва перенасыщена зрелищем. Зато Сан-Марино собрал аншлаг в Саранске. Правда, аудитория получается попкорновая, ближе к хоккейной. Если на игры чемпионата России ходят более-менее постоянные люди, то на сборную зрители пришли, как в театр, раз в 10 лет и больше не пойдут. Им раздали надувные палки, которыми они бьют чуть ли не по команде. В этом плане поддержка сборной умерла. Более того, фанаты утратили интерес к этой команде. Заводящий трибуны «Динамо» был на Кипре, но прилетел на день позже игры. Нарушения, мат, оскорбительные баннеры заменили на такую атмосферу праздника. Но не дай бог у сборной будут какие-то спортивные неудачи, эта волна сойдет на нет и будет печальное зрелище», — заявил Шпрыгин в интервью "РБ-Спорт".
Шпрыгин: фанатская поддержка сборной России умерла
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