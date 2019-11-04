» » Левандовски необходима операция. Игрок пропустит матчи сборной Польши в отборе Евро-2020

Левандовски необходима операция. Игрок пропустит матчи сборной Польши в отборе Евро-2020

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски испытывает проблемы с пахом. 31-летнему форварду, скорее всего, потребуется операция, сообщает Bild.

Однако, поскольку Левандовски не хочет пропускать важные матчи с "Олимпиакосом" (в Лиге чемпионов, 6 ноября) и дортмундской "Боруссией" (в Бундеслиге, 9 ноября), то отложит хирургическое вмешательство до перерыва на матчи сборных. Польша, напомним, уже гарантировала себе выход на Евро-2020, потому предстоящие матчи против команд Израиля и Словении не будут иметь для поляков решающего значения.

Левандовски в сезоне-2019/20 забил 19 голов в 15 матчах на клубном уровне и повторил рекорд Бундеслиги, забив в 10 матчах турнира подряд.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Левандовски Чемпионат Европы Сборная Польши
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Григорян может возглавить сборную Армении или "Пюник"
"Тоттенхэм" подаст апелляцию на красную карточку Сона, сломавшего ногу Гомешу 1
Матч против "Арсенала" станет 100-м для "Спартака" на "Открытие Арене" 1
Дзюба поздравил болельщиков с Днем народного единства 2
Годзюр организовал главный вратарский фейл первого круга. Из-за него "Урал" проиграл
"Краснодар-2" обыграл "Авангард", одержав первую в сезоне победу на своем поле
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал"
Еременко — лучший игрок "Ростова" в октябре
ФИФА угрожает "Кардиффу" запретом на трансферы, если клуб не заплатит за переход погибшего Салы
"Крылья Советов" — "Рубин": стали известны стартовые составы команд
"Шальке" стал рекордсменом Бундеслиги по числу игроков, забивавших за клуб
Левандовски необходима операция. Игрок пропустит матчи сборной Польши в отборе Евро-2020
Д. Реднапп: Гвардиола сказал о симуляциях Мане, потому что боится его
Источник: "ПСЖ" интересуется Головиным 7
Капелло: "Милан" в беде. Они играют со страхом
Видео гола Фамейе, благодаря которому "Оренбург" повёл в матче с "Уралом"
Руммениге - об отставке Ковача: результаты и выступление команды показали, что нужно действовать
Азмун: "Зенит" - топ-клуб. Надеюсь, буду играть за него долгие годы 16
Каррагер: не могу поверить в это, но больше не хочу использования ВАР
Тосун - о травме Гомеша: лучше бы мы проиграли 0:5, и этого не случилось!
На матче "Крылья Советов" - "Рубин" будет разыгран автомобиль 1
"Урал" - "Оренбург": в нападении команд сыграют Погребняк и Фамейе
"Эвертон" начал расследование в отношении фаната, оскорбившего Сона на расовой почве 1
Черчесов: перевёл игрока на другую позицию - 4 месяца со мной не разговаривал. Потом обратно не захотел 1
Гацкан: хотел передавать традиции "Ростова" на поле, а не с лавочки 1
Бакаев и Ломовицкий не сыграют в матче "Спартак" - "Арсенал" 3
Суррогатная мать родила Хамесу Родригесу сына 4
Ковач сам решил подать в отставку с поста тренера "Баварии"
Вратарь "Уотфорда": если бы забил "Челси", мог бы завершать карьеру
Черчесов: в детстве реально играли на камнях. А я вратарь 1
Все новости