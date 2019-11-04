Левандовски необходима операция. Игрок пропустит матчи сборной Польши в отборе Евро-2020

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски испытывает проблемы с пахом. 31-летнему форварду, скорее всего, потребуется операция, сообщает Bild.Однако, поскольку Левандовски не хочет пропускать важные матчи с "Олимпиакосом" (в Лиге чемпионов, 6 ноября) и дортмундской "Боруссией" (в Бундеслиге, 9 ноября), то отложит хирургическое вмешательство до перерыва на матчи сборных. Польша, напомним, уже гарантировала себе выход на Евро-2020, потому предстоящие матчи против команд Израиля и Словении не будут иметь для поляков решающего значения.Левандовски в сезоне-2019/20 забил 19 голов в 15 матчах на клубном уровне и повторил рекорд Бундеслиги, забив в 10 матчах турнира подряд.