Головин раздал автографы во время тренировки сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин во время тренировочного занятия национальной команды раздал автографы, передает корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.

Фото: Rusfootball.info

Сегодня, 11 ноября, коллектив Станислава Черчесова проводит первую тренировку в Сочи в рамках подготовительного цикла к матчам отбора Евро-2020. Напомним, что сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября завершит отборочный цикл гостевой игрой с Сан-Марино.



В текущем сезоне Головин, выступающий за "Монако", забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах в чемпионате Франции.