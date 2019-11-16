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Самедов: не вижу причин, почему сборная России не может победить Бельгию

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов выразил мнение, что команда Станислава Черчесова способна обыграть сборную Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
Матч между сборными России и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября, начало — в 20:00 по московскому времени.

Обе команды досрочно вышли в финальную часть Евро-2020. За два тура до конца квалификации лидирующие в группе бельгийцы опережают россиян на три очка.

"Сборной России по силам победить. Команда уже вышла [на чемпионат Европы], ничто не довлеет, будет хорошая игра, если получится победить, будет здорово. Не вижу причин, почему мы не можем победить. И те, и другие уже вышли на чемпионат Европы — будет открытая игра, в которой все возможно", — сказал Самедов, также высказавшийся о потерях из-за травм Александра Головина и Дениса Черышева.

"Думаю, их есть, кем заменить, тренерский штаб найдет. Понятно, что Юра Жирков, если не будет играть левого защитника, может подняться и сыграть выше. Головин — это большая потеря, но в середине есть, кем заменить, например Ильзатом Ахметовым", — приводит слова Самедова ТАСС.

По мнению Самедова, тренерский штаб российской сборной извлечет уроки из проигранного бельгийцам матча на старте отборочного турнира.

"Тогда отбор только начинался, как я уже сказал, сейчас ничего не будет довлеть. В розыгрыше будет три очка и возможность побороться за первое место. Тренерский штаб, я уверен, сделал выводы и найдет способ, как реализовать их в игре", — заявил бывший футболист национальной команды.


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Теги: Самедов Сборная России Сборная Бельгии Чемпионат Европы
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