Дешам провел 100-й матч на посту главного тренера сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил юбилей. Матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 против Албании (2:0) стал для 51-летнего специалиста 100-м на нынешнем посту.При Дешаме французская сборная выиграла 65 матчей, потерпела 17 поражений и еще 18 встреч завершила вничью. Кроме того, Дешам — единственный тренер в истории, при котором трехцветные выходили в финалы двух крупнейших мировых турниров (Евро-2016 и ЧМ-2018).Благодаря победе над Албанией сборная Франции выиграла отборочную группу Н, опередив команду Турции, занявшую вторую строчку. И французы, и турки досрочно вышли в финальную часть Евро-2020.