Саутгейт назвал фаворитов Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги выступления национальной команды в отборе к Евро-2020.Сборная Англии выиграла отборочную группу А, набрав 21 очко из 24 возможных."В нашей группе не было команд из топ-10 рейтинга, поэтому мы не знаем, как команда отреагирует на более серьезный вызов.Выиграть чемпионат Европы так же сложно, как и Кубок мира. На последнем ЧМ в полуфиналах были только европейские команды. Они (Франция, Бельгия, Англия, Хорватия) будут входить в число фаворитов Евро-2020. К ним следует добавить Италию, Испанию и Германию. Чемпионат Европы будет очень конкурентным", — цитирует тренера A Bola.