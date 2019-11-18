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Саутгейт назвал фаворитов Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги выступления национальной команды в отборе к Евро-2020.

Сборная Англии выиграла отборочную группу А, набрав 21 очко из 24 возможных.

"В нашей группе не было команд из топ-10 рейтинга, поэтому мы не знаем, как команда отреагирует на более серьезный вызов.

Выиграть чемпионат Европы так же сложно, как и Кубок мира. На последнем ЧМ в полуфиналах были только европейские команды. Они (Франция, Бельгия, Англия, Хорватия) будут входить в число фаворитов Евро-2020. К ним следует добавить Италию, Испанию и Германию. Чемпионат Европы будет очень конкурентным", — цитирует тренера A Bola.

Sport24


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Теги: Саутгейт Чемпионат Европы Сборная Англии
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