Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал оскорбление Артема Дзюбы во время матча квалификации ЧЕ-2020 с Сан-Марино (5:0).
"Это ни в какие ворота не лезет. Не могу понять. Дзюба — один из главных игроков команды, делает все возможное не только для успешного выступления сборной России, но и для ее популяризации. Он создает микроклимат, который объединяет коллектив, помогает ему решать задачи.
Это неприятная ситуация, но она не трагическая, ведь это была небольшая группа фанатов. Не думаю, что это была спланированная акция. Думаю, эта группа людей не относится к самой сборной, дело в клубных пристрастиях. Кто-то любит "Зенит", кто-то нет. Кому-то симпатичен "Спартак". Люди просто перепутали", — цитирует Игнатьева RT на русском.
Игнатьев - об оскорблениях Дзюбы: ни в какие ворота не лезет
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