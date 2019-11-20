Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от противостояния сборной России с командами Бельгии и Дании на чемпионате Европы 2020 года.
"Сборная играет в свою силу, нормально. Если называть вещи своими именами, то мы второй эшелон европейского футбола. Есть гранды и мы. Объективно мы слабее той же Бельгии.
Бельгия — фаворит. Она выйдет в плей-офф, однозначно. Во встрече с бельгийцами за нас, конечно, фактор своего поля. Хотя в предыдущей встрече он не сыграл нам на руку. Противостоять Бельгии очень сложно, потому что там собраны футболисты высочайшего класса.
Что касается Дании, то это второй эшелон европейского футбола, о котором мы говорили ранее. В этом плане наши команды сопоставимы. Считаю, что многое будет зависеть от жеребьевки — где мы будем играть с датчанами. На мой взгляд, это станет ключевым моментом в борьбе за вторую путевку", - цитирует Радимова Sportbox.
Радимов: сборная России - второй эшелон европейского футбола
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