Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин, входивший в штаб команды на прошлом чемпионате Европы, поделился ожиданиями от жеребьевки Евро-2020, которая пройдет 30 ноября. Сборная России точно сыграет с Бельгией и Данией, а еще одним соперником станет Уэльс или Финляндия.
"Для сборной России Уэльс станет более сложным соперником, чем Финляндия. Хотя против любой команды будет очень сложно играть. Если говорить о лидерах сборной Уэльса, то, на мой взгляд, и Бэйл, и Рэмзи четыре года назад были сильнее, чем сейчас. Тогда они находились на самом пике своей карьеры. Тем не менее и сейчас это футболисты очень высокого уровня. Лучше бы избежать встречи с ними на групповом турнире", — цитируют Балахнина "Известия".
Евро-2020 пройдет в 12 городах мира (Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим). Это связано с 60-летием первого в истории Кубка Европы.
Уже сейчас известно, что Россия проведет матчи группы В против Бельгии и Финляндии или Уэльса (13 и 17 июня 2020 года) в Санкт-Петербурге. Встреча с Данией состоится 22 июня в Копенгагене.
Балахнин: Уэльс будет более сложным соперником для сборной России, чем Финляндия
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