УЕФА присвоил стадиону в Санкт-Петербурге высшую степень готовности к ЕВРО-2020

В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция "Петербург и Евро-2020. Европейский праздник уже близко".
Фото: Baltphоto
"Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности, мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание, как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия", — заявила Евгения Лапина, специалист по подготовке спортивных мероприятий в Санкт-Петербурге.

"Полторы тысячи участников волонтерского движения готовятся встречать гостей города в аэропорту, создавать атмосферу гостеприимства и радушия, помогать советами по всем интересующим вопроса", — сообщил Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Центра подготовки волонтеров ЕВРО-2020.

Напомним, что в Санкт-Петербурге пройдет 4 матча чемпионата Европы-2020: 3 игры на групповой стадии и один матч четвертьфинала.


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Теги: Евро Зенит-Арена УЕФА
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