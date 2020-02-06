"Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности, мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание, как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия", — заявила Евгения Лапина, специалист по подготовке спортивных мероприятий в Санкт-Петербурге.
"Полторы тысячи участников волонтерского движения готовятся встречать гостей города в аэропорту, создавать атмосферу гостеприимства и радушия, помогать советами по всем интересующим вопроса", — сообщил Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Центра подготовки волонтеров ЕВРО-2020.
Напомним, что в Санкт-Петербурге пройдет 4 матча чемпионата Европы-2020: 3 игры на групповой стадии и один матч четвертьфинала.
УЕФА присвоил стадиону в Санкт-Петербурге высшую степень готовности к ЕВРО-2020
В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция "Петербург и Евро-2020. Европейский праздник уже близко".
Фото: Baltphоto
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