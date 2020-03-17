Официально: УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на лето 2021-го года

Чемпионат Европы по футболу, запланированный на лето 2020-го года, перенесён на 2021-й год.

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Данное решение было принято на видеоконференции союза УЕФА в связи с распространением коронавирусной инфекции в Европе.



Сообщается, что европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го года.



Ранее из-за коронавируса были приостановлены все матчи топ-5 европейских чемпионатов и игры еврокубков.



На сегодняшний день в мире более 180 000 человек заражены коронавирусом. От вируса COVID-19 погибло более 7000 человек.