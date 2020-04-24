Игроки сборной России поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом (видео)

Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои! ??#ОставайтесьДома pic.twitter.com/80wxC975xp— Сборная России (@TeamRussia) April 24, 2020
Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Российская Премьер-лига находится на паузе до 31-го мая.
По актуальным данным в России выявлено 68 622 человека, инфицированных коронавирусом. 615 человек погибло.
Общее число зараженных вирусом COVID-19 превысило 2 700 000 человек. Скончалось более 190 000 человек.