Игроки сборной России поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом (видео)

Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.Российская Премьер-лига находится на паузе до 31-го мая.По актуальным данным в России выявлено 68 622 человека, инфицированных коронавирусом. 615 человек погибло.Общее число зараженных вирусом COVID-19 превысило 2 700 000 человек. Скончалось более 190 000 человек.