"Вы заметили, что про форму нет на официальных ресурсах игроков и команды? По моей информации, adidas снова предстоит переделывать форму, так как "спартаковский" "красно-белый" вариант не устраивает очень многих. В следующем году нас может ждать бело-синий вариант формы для сборной России", - написал Конов в своём телеграм-канале.
Напомним, что сегодня сборная России совместно с adidas представила домашний комплект формы на Евро-2020. Это не первый вариант экипировки сборной на чемпионат Европы. В ноябре прошлого года была представлена форма сборной России на Евро, однако из-за перевернутого российского флага было принято решение разработать новый дизайн.
Форму сборной России снова могут переделать из-за сходства со "спартаковскими" цветами
Стало известно, что дизайн формы сборной России вновь может быть изменен.
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