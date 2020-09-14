Встреча запланирована на 9 октября. Начало матча - в 18:00 по Москве.
Сборная России с 17 очками возглавляет группу 5 отборочного турнира Евро-2021. У ближайшего преследователя россиян, команды Польши, 16 очков и на один матч меньше.
Источник: пресс-служба РФС
Матч молодежных сборных России и Эстонии в рамках отбора к Евро-2021 пройдет в Химках
Домашний матч молодежной сборной России с командой Эстонии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года пройдет на "Арене Химки".
Фото: РПЛ
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