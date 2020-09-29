Нападающий "Вулверхэмптона" Траоре получил одновременно вызов в две сборные

Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре получил вызовы в сборные Испании и Мали.



Фото: ФК "Вулверхэмптон"

Траоре родился в Испании, но у футболиста есть малийские корни. 24-летний нападающий является воспитанником "Барселоны". Адама неоднократно отмечал, что его желание — выступать за Испанию. Футболист защищал цвета молодёжных сборных разных возрастов. Испанская федерация надеется, что форвард будет выступать под руководством Луиса Энрике.



Ранее Траоре дважды получал вызов в сборную Испании, но по разным причинам так и не провел ни одного матча в футболке национальной команды.



В минувшем сезоне чемпионата Англии Адама провел 37 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.



Источник: AS