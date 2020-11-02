УЕФА рассматривает вариант проведения всех матчей чемпионата Европы в России

Чемпионат Европы по футболу с большой долей вероятности не будет проводиться по изначальному плану в 11 странах. Рассматривается возможность переноса всего турнира на территорию России.

Фото: ТАСС

По официальным данным, в стране фиксируется низкий уровень заражения коронавирусом. Кроме того, недавно Россия принимала ЧМ-2018, благодаря чему имеет достаточное количество готовых объектов инфраструктуры.



Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год. На данный момент планируется его провести в 12 городах 11 стран Европы (12 ассоциаций УЕФА) с 11 июня по 11 июля. Россия должна принять четыре матча турнира.



Источник: Le Parisien