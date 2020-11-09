"Уже привычно, что некоторое количество игроков выбывает. Нас это заставляет принимать решения по ходу. Футболист может достойно играть, но находиться не в том состоянии. Нам важно ценить состояние каждого игрока, и все три игры провести на том уровне, который нам позволит победить", - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.
Напомним, что из-за травм и болезни в сборную России не были вызваны Антон Шунин, Игорь Смольников и Марио Фернандес. Также было принято решение не вызывать Артема Дзюбу.
В ноябре сборная России проведет матчи Лиги Наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также сыграет товарищескую игру с Молдавией (12 ноября).
Черчесов: уже привычно, что некоторое количество игроков выбывает
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровой ситуации команды.
Фото: РФС
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