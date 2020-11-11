"Тест сегодня показал, что три игрока не могут участвовать. Почему один Чалов? Мы не можем довызывать игроков, которые тест УЕФА не прошли. У нас один игрок остался - Соболев. Заболотный и Ерохин, которых мы планировали вперед ставить", - сказал Черчесов.
12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией. Также будут сыграны два поединка в Лиге Наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
Источник: "СЭ"
Черчесов: мы не можем довызывать игроков, которые не прошли тест УЕФА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуации с коронавирусом в команде.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!