Встреча Бельгии и Англии в 5 туре группы 2 Лиги A является одной из ключевых для определения представителя от этого квартета в полуфинале Лиги наций. Бельгийцы лидируют с 9 очками, при этом у Англии и Дании их по 7. Поражение в Брюсселе отцепит "трех львов" от соискательства первого места в группе, бельгийцы же в этом случае станут однозначными фаворитами. Другие исходы оставляют все вопросы в группе на последний тур.
В первом круге 11 октября на "Уэмбли" победу со счетом 2:1 одержала сборная Англии.
В ноябрьских товарищеских матчах оба соперника оказались сильнее своих спарринг-партнеров: 11 ноября Бельгия выиграла у Швейцарии 2:1, в то время как Англия днем позже разгромила Ирландию 3:0.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча Бельгия - Англия онлайн возможен бесплатно на сайте канала.
Начало игры: 22:45 МСК 15.11.2020
Бельгия - Англия. Где смотреть матч онлайн 15 ноября 2020
15 ноября в Брюсселе сборная Бельгии принимает сборную Англии в рамках 5 тура дивизиона A Лиги наций.
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!