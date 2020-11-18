Ранее появилась информация, что в составе сербской команды три игрока заразились коронавирусом. Положительные тесты на коронавирус сдали Джордже Николич, Дарко Лазович и Сергей Миленкович-Савич.
"У УЕФА нет планов переноса или тем более отмены матча Сербя - Россия в Белграде. Сербская национальная команда действует в рамках существующих протоколов, согласованных УЕФА. Игроки, сдавшие положительные тесты, изолированы. Игра состоится 18 ноября", - заявили Metaratings.ru в УЕФА.
Поединок Сербия - Россия пройдет сегодня, 18 ноября и начнется в 22:45 мск.
Сборная России занимает первое место в группе, набрав 8 очков. Победа в сегодняшнем матче позволит команде Станислава Черчесова выйти в Лигу А турнира.
УЕФА не планирует переносить или отменять матч Сербия - Россия
Сегодня сборная России проведет заключительный матч в Лиге Наций с Сербией.
Фото: сборная России
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