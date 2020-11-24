Черчесов - о коронавирусе у Сафонова: может, боженька все видит? Господь бог дал ему паузу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о голкипере "Краснодара" Матвее Сафонове.

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"Кто на сборах произвел впечатление, что ему лучше не играть? Кто-то уставший, кто-то проигравший, кто-то еще что-то. Может, боженька все видит? Наверное, Сафонов заболел "короной" не просто так? Если мы ему сами отдохнуть не даем – он уже накушался, по-моему – то ему господь бог дал паузу, чтобы он пришел в себя", - сказал Черчесов в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".



Напомним, 16 ноября пресс-служба национальной команды сообщила, что тестирование на коронавирус Сафонова показало сомнительный результат. По этой причине голкипер пропустил матчи "Краснодара" с "Тамбовом" (1:0) в РПЛ и с "Севильей" в Лиге чемпионов.