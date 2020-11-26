- У меня нет времени, чтобы думать об этом. Критика - нормальное явление в футболе. Черчесов - заслуженный в России тренер. Его нужно уважать. Я его уважаю как коллегу и поэтому не буду комментировать его высказывание, - цитирует Николича Sport24.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 24 ноября в прямом эфире телеканала "МатчТВ" критически высказался об игре в составе национальной команды братьев Алексея и Антона Миранчуков. Алексей Миранчук в начале сентября текущего года перешел из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту". Антон Миранчук является действующим игроком "железнодорожников".
Николич: уважаю Черчесова как коллегу и не буду комментировать его высказывание о Миранчуке
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич не стал комментировать критические высказывания наставника сборной России Станислава Черчесова относительно братьев Миранчуков.
Фото: news.ru
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