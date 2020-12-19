- Кто будет играть, должен решать тренерский штаб. Я только могу высказать свое видение. Гильерме? И прошлый сезон, и этот он проводит не на том уровне, который необходим сборной и "Локомотиву". Да, в Лиге чемпионов были неплохие матчи, но в целом он не показывает нужных качеств. При условии, что все будут здоровы, за 3 места на Евро будут конкурировать Антон Шунин, Сослан Джанаев, Матвей Сафонов и, возможно, Андрей Лунёв. На данный момент Шунин - номер один в сборной, он уверенно провел матчи Лиги наций в сентябре и октябре, но все покажет весенняя часть сезона. Пока, считаю, фаворита в этой борьбе нет, - цитирует Габулова "Чемпионат".
В сентябре и октябре 2020 года ворота сборной России в матчах Лиги наций защищал голкипер "Динамо" Антон Шунин. В первых четырех матчах группы дивизиона B Лиги наций наша команда набрала 8 очков - одержала две победы над сборными Сербии (3:1) и Венгрии (3:2) и сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0). Ноябрьский сбор Шунин пропустил по болезни, и в воротах сборной России сыграл вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме. Матч 5 тура Лиги наций наша национальная команда проиграла сборной Турции (2:3), а во встрече 6 тура после первого тайма уступала Сербии со счетом 0:4. В перерыве главный тренер Станислав Черчесов заменил Гильерме на голкипера "Сочи" Сослана Джанаева. Матч против сборной Сербии закончился со счетом 0:5.
Габулов: Гильерме уже второй сезон проводит не на том уровне, который необходим сборной и "Локомотиву"
Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов высказал мнение по голкиперам-кандидатам в национальную команду.
Фото: РФС
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