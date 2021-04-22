– К сожалению, для нас, я считаю одним из фаворитов Евро бельгийцев. Сильна и французская команда. Кажется, французам все понравилось на чемпионате мира в России, и они хотят повторить успех, – приводит слова Аршавина "СЭ".
Чемпионат Европы, перенесенный из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России сыграет в группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Матч-открытие континентального первенства начнется в 21:00 по московскому времени между Турцией и Италией. Свою первую игру подопечные Станислава Черчесова сыграют с бельгийцами 12 июня.
Аршавин назвал фаворитов чемпионата Европы-2020
Бывший нападающий, а ныне директор департамента развития молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин оценил шансы сборных на победу в Евро-2020.
Фото: ФК "Зенит"
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