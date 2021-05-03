По информации источника, Черчесов может пригласить на сборы трех футболистов "Динамо": форварда Константина Тюкавина, хавбека Арсена Захаряна и защитника Романа Евгеньева. Также среди кандидатов на место в сборной называются защитник ЦСКА Игорь Дивеев и полузащитник "Рубина" Денис Макаров.
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе с Данией, Финляндией и Бельгией. Первую игру континентального первенства подопечные Черчесова проведут с бельгийцами 12 июня в Санкт-Петербурге.
Молодежная сборная не смогла выйти из группы на МЧМ-2021, выиграв один матч из трех.
Источник: Еurostavka.
Источник: Захаян, Тюкавин и Дивеев вошли в шорт-лист Черчесова на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривает пятерых игроков молодежной сборной России в качестве кандидатов для поездки на Евро-2020.
Фото: Getty Images
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