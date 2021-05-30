Как сообщает источник, указанные игроки переключились на пробежки по ходу занятия. Впоследствии они отправились в гостиницу до завершения тренировки.
Отметим, что Дзюба, Караваев и Кузяев в составе сборной России готовятся к чемпионату Европы. Сбор национальной команды проходит в Австрии. Он продлится до 31 мая. 1 июня коллектив Станислава Черчесова проведет товарищеский матч с Польшей. 5 июня сборная России встретится с командой Болгарии в контрольной игре.
Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная России на групповом этапе турнира будет играть против команд Бельгии, Дании и Финляндии.
Источник: Sport24
Фернандес и Черышев продолжают тренироваться по индивидуальной программе
Дзюба, Караваев и Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России и отправились в отель
Форвард Артем Дзюба, защитник Вячеслав Караваев и хавбек Далер Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России, проходившую в рамках подготовки к чемпионату Европы.
Фото: Sportbox
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