Дзюба, Караваев и Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России и отправились в отель

Форвард Артем Дзюба, защитник Вячеслав Караваев и хавбек Далер Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России, проходившую в рамках подготовки к чемпионату Европы.
Фото: Sportbox
Как сообщает источник, указанные игроки переключились на пробежки по ходу занятия. Впоследствии они отправились в гостиницу до завершения тренировки.

Отметим, что Дзюба, Караваев и Кузяев в составе сборной России готовятся к чемпионату Европы. Сбор национальной команды проходит в Австрии. Он продлится до 31 мая. 1 июня коллектив Станислава Черчесова проведет товарищеский матч с Польшей. 5 июня сборная России встретится с командой Болгарии в контрольной игре.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная России на групповом этапе турнира будет играть против команд Бельгии, Дании и Финляндии.

Источник: Sport24

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Теги: Дзюба Караваев Кузяев Сборная России
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