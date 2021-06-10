Познер: конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии

Известный журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от матча сборной России против Бельгии.
Фото: "Getty Images"
"Буду ли я смотреть матч сборной России с бельгийцами? Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют.

Сборная России может выйти из группы. Мяч круглый, всякое бывает. Шансов, конечно, не очень много. Я не могу сказать, что точно не выйдут, а вот то, что они не станут чемпионами Европы - в этом я на 99,99 процентов уверен", - приводит слова Познера Sport24.

Сборная России 12 июня проведет стартовый матч чемпионата Европы-2020 с командой Бельгии. Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск. 16 июня подопечные Черчесова в Петербурге встретятся с Финляндией (16:00 мск). В заключительном туре группового этапа россияне в Копенгагене сыграют со сборной Дании. Стартовый свисток в этом матче будет дан в 22:00 мск.

Перед чемпионатом Европы сборная России провела два товарищеских матча - 1 июня в гостях россияне сыграли вничью с Польшей (1:1), 5 июня в Москве Россия обыграла Болгарию (1:0).

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля.

Под вопросом участие в матче 1-го тура чемпионата Европы-2020 полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне. Напомним, 29-летний футболист перенес операцию после перелома костей носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне по ходу второго тайма матча с "Челси" получил повреждение. Бельгиец покинул поле в слезах и отправился в раздевалку. Де Брейне травмировался в столкновении с игроком лондонцев Антонио Рюдигером. Сегодня сообщалось, что бельгиец не принимал участие в тренировке национальной команды, а находился рядом с полем без бутс.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Сборная Бельгии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Кевин Де Брейне не сыграет со сборной России на Евро-2020 2
СМИ: "Рома" контактировала с окружением Азмуна по вопросу трансфера
Как журналист Rusfootball.info получал аккредитацию на Евро-2020 (видео) 1
Кристиан Нобоа попал в заявку сборной Эквадора на Кубок Америки-2021
Депутат Свищев - о форме сборной Украины: давайте скинемся и купим им нормальную, если у них денег нет 4
Познер: конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии 7
Полузащитник "Зенита" Барриос вызван в сборную Колумбии на Кубок Америки-2021
Сборная России показала прибытие игроков в Санкт-Петербург на матчи Евро-2020 (фото)
Мертенс: сборная России - грозный соперник 5
"Связь с Россией". Чорлука выложил совместное фото с Оличем
Арустамян: вопрос продления контракта Акинфеева скоро решится. Игорь настроен играть дальше 2
Липецкий "Металлург" впервые за 11 лет вышел в ФНЛ
Зарема: медиадепартамент "Спартака" был моей гордостью. Мы вместе отбирали фото для соцсетей. Уж в них я знаю толк! 16
Источник: Лаксальт близок к переходу в "Динамо" из "Милана" за 3,5 млн евро
Де Брейне не тренируется со сборной Бельгии перед матчем с Россией 3
Источник: "Спартак" не интересуется игроком "Бешикташа" Ларином 1
Рианчо: с Бельгией будет отличная игра, очень равная. Буду болеть за Россию 4
Для получения аккредитации на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге нужно простоять в очереди несколько часов
Сборная России прибыла в Санкт-Петербург 5
Источник: "Спартак" предложил 10 миллионов евро за канадского вингера "Бешикташа" 5
"Ротор" пополнил состав четырьмя игроками 5
Источник: ЦСКА ведет переговоры об аренде Шкурина 4
В Санкт-Петербурге открылась станция метро "Зенит" 10
В РФС отреагировали на решение УЕФА внести изменения в форму сборной Украины на Евро-2020 2
Тедеско назвал имя самого большого профессионала в "Спартаке" 13
УАФ начала переговоры с УЕФА по вопросу сохранения слогана "Героям слава" на форме сборной Украины 2
Вейналдум стал игроком "Пари Сен-Жермен"
Соболев высказался о решении властей Дании закрыть въезд российским болельщикам на матч Евро 2
"Уфа" подает в суд на Зарему Салихову 18
Лантратов: меня очень удивило отсутствие Гильерме в заявке сборной России на Евро 2
Все новости
-