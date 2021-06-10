"Буду ли я смотреть матч сборной России с бельгийцами? Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют.
Сборная России может выйти из группы. Мяч круглый, всякое бывает. Шансов, конечно, не очень много. Я не могу сказать, что точно не выйдут, а вот то, что они не станут чемпионами Европы - в этом я на 99,99 процентов уверен", - приводит слова Познера Sport24.
Сборная России 12 июня проведет стартовый матч чемпионата Европы-2020 с командой Бельгии. Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск. 16 июня подопечные Черчесова в Петербурге встретятся с Финляндией (16:00 мск). В заключительном туре группового этапа россияне в Копенгагене сыграют со сборной Дании. Стартовый свисток в этом матче будет дан в 22:00 мск.
Перед чемпионатом Европы сборная России провела два товарищеских матча - 1 июня в гостях россияне сыграли вничью с Польшей (1:1), 5 июня в Москве Россия обыграла Болгарию (1:0).
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля.
Под вопросом участие в матче 1-го тура чемпионата Европы-2020 полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне. Напомним, 29-летний футболист перенес операцию после перелома костей носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне по ходу второго тайма матча с "Челси" получил повреждение. Бельгиец покинул поле в слезах и отправился в раздевалку. Де Брейне травмировался в столкновении с игроком лондонцев Антонио Рюдигером. Сегодня сообщалось, что бельгиец не принимал участие в тренировке национальной команды, а находился рядом с полем без бутс.
Познер: конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии
Известный журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от матча сборной России против Бельгии.
Фото: "Getty Images"
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